Giulia De Lellis, altro che crisi con Carlo Beretta: la coppia ha un tatuaggio insieme

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono stati travolti in questi giorni da un vortice di notizie rivelatesi poi fake sulla loro storia d’amore. Stando ai rumor girati in rete, la coppia era in crisi ma a mettere fine alle dicerie ci ha pensato proprio la nostra influencer romana. Inoltre, i colleghi di Very Inutil People hanno fatto una scoperta interessante. Vediamo cosa è successo.

Crisi? No!

Inizialmente, a queste voci la giovane ha deciso di non replicare. Nelle ultime ore, però, l’influencer si è mostrata felice e sorridente con il suo fidanzato durante un viaggio in Turchia. Ma da dove sono nate queste allusioni sulla coppia? La risposta in realtà è molto semplice.

Giulia da quando è fidanzata con Carla non pubblica tanti contenuti con lui, ma c’è un motivo ben preciso dietro. Lo stesso Carlo non è un ragazzo molto social pertanto avrebbe chiesto alla giovane di limitare almeno i contenuti con lui su Instagram. Infatti, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, esperto di gossip, Giulia e Carlo avrebbero concordato di vivere la loro storia d’amore con massima riservatezza.

A mettere fine ufficialmente a queste voci, proprio l’esperta di tendenze la quale si è mostrata con il suo fidanzato in viaggio e aggiungendo la seguente didascalia: “Ogni tanto si fa fare una foto l’amore mio”.

Tatuaggio insieme

Come anticipato ad inizio articolo, i colleghi di Very Inutil People inoltre hanno notato un dettaglio molto romantico. Pare che i due abbiano un tatuaggio di coppia. Nella foto pubblicata da Giulia, notiamo che l’influencer ha un piccolo tatuaggio, una scritta per l’esattezza: “Un anno, un mese, un giorno”. Spulciando tra le foto di Carlo, si nota lo stesso tatuaggio. Ma cosa starà a significare? La loro differenza d’età. Vi piace questa coppia? Per vedere il confronto tra i due tatuaggi, cliccate qui.