Giulia De Lellis, ancora corna per l’influencer: ecco lo scherzo de Le Iene

Giulia De Lellis, superata la travagliata storia con Andrea Damante, è tornata a sorridere tra le braccia di Carlo Gussalli Beretta. Quest’ultimo, rampollo di casa Beretta, ha deciso di diventare complice de Le Iene per organizzare uno scherzo alla sua fidanzata. Vediamo come sono andate le cose.

TRA MALATTIE E TRADIMENTO – Chi segue l’influencer sa quanto possa essere ipocondriaca e sensibile all’argomento malattie. Se poi condiamo il tutto con il tradimento, da lei già subito, esce fuori lo scherzo perfetto. Questo è quello che hanno fatto in redazione con la complicità del fidanzato di Giulia e la sua assistente.

In sostanza, secondo lo scherzo, Carlo avrebbe tradito Giulia con la sua assistente e beccati entrambi la sifilide. Questa malattia si trasmette solo sessualmente, pertanto l’influencer avrebbe scoperto il tradimento solo grazie ad essa. Un mix esplosivo delle cose che più la De Lellis teme: le malattie e le corna.

LA REAZIONE – La reazione dell’influencer non è tardata ad arrivare poiché dopo aver realizzato di aver subito l’ennesimo tradimento con malattia annessa, è andata su tutte le furie. Giulia ha inveito contro il fidanzato Carlo, chiamato al telefono la sua assistente e insultata con epiteti abbastanza gravi e coloriti, per poi scoprire che in realtà le pustole sul corpo del fidanzato non erano altro che make-up.

LA SPIEGAZIONE SU INSTAGRAM – L’influencer ha poi commentato lo scherzo sui social scusandosi con i follower per i toni e le parole forti utilizzate. “Quando ce vò ce vò” ha detto in romano Giulia, convinta di aver subito di nuovo un tradimento da parte del fidanzato. “Carlo non lo farebbe mai” ha concluso Giulia, felice e sorridente che fosse tutto uno scherzo.