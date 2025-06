Giulia De Lellis e Andrea Damante: uniti da un filo rosso

Sono, ormai, anni che Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati. Eppure, le loro vite sembrano essere legate da un filo rosso, che li unisce costantemente. Il destino ha voluto che entrambi stiano per diventare genitori: lei di una femmina, lui di un maschietto.

L’influencer dovrebbe partorire tra ottobre e novembre, mentre Elisa Visari, attuale compagna del d-j è quasi agli sgoccioli. Il piccolo Damante dovrebbe nascere a Settembre. Sembra uno scherzo, ma non lo è: i due hanno festeggiato i rispettivi baby-shower a qualche giorno di distanza.

Lo scorso 26 Giugno Andrea ha organizzato una piccola festa a sorpresa per la modella, con l’aiuto di parenti ed amici. Le foto dell’evento sono stata pubblicate qualche giorno fa, proprio dalla futura mamma. Elisa, immortalata in un abito delicato blu, ha aggiunto come descrizione al post:” Non sapevo di avere bisogno di questo momento, fin quando non me l’avete regalato voi.”

Il baby shower di Giulia e Tony è stato diverso. È stata proprio l’influencer romana ad organizzare tutto nei minimi dettagli, non tralasciando alcun tipo di particolare. Le foto pubblicate sul profilo Instagram della De Lellis parlano chiaro: tra lei ed il rapper va a gonfie vele. L’ombra della presunta crisi sembra non essere mai esistita.

I fan non hanno abbandonato l’idea di un possibile ritorno della coppia storica. Giulia ed Andrea, però, sono andati avanti con le loro vite e sono pronti ad imbattersi in un nuovo capitolo della loro esistenza: quello dei genitori.