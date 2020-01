Giulia De Lellis, Andrea Iannone scherza sul doping al suo compleanno

Ieri Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 24esimo compleanno e ha ricevuto una bellissima festa a sorpresa da parte del suo fidanzato Andrea Iannone.

UNA SORPRESA SPECIALE PER GIULIA – L’influencer credeva di festeggiare solo con il suo fidanzato a cena e invece si è ritrovata nel bel mezzo di una festa a sorpresa, a Milano, con amici e parenti. Erano presenti anche i suoi compagni di avventura al GFVip Luca Onestini e Ivana Mrazova. Giulia ha postato diverse Instagram Stories per documentare la sua festa, molto gradita.

ANDREA IANNONE SCHERZA SUL DOPING ALLA FESTA – Durante la festa, Andrea Iannone è comparso in una Ig Stories di Luca Onestini. Il ragazzo, per una frazione di secondo, è stato inquadrato mentre scherzava con un palloncino e si è sentito chiaramente la frase “E io sono dopato”. Luca Onestini, successivamente, ha cancellato la storia ma la pagina Very Inutil People è riuscita a salvarla in tempo. Ricordiamo che Andrea Iannone attualmente è sospeso dalla MotoGP poiché le analisi e le contro analisi per l’antidoping sono risultate positive.

Per vedere la storia cliccate qui.