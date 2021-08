Giulia De Lellis annuncia: ”Non dormo da due giorni”, tutto pronto per il matrimonio di sua sorella

Giulia De Lellis è molto impegnata per l’organizzazione del matrimonio di sua sorella, Veronica Fiumicini. La ragazza è nata da una precedente relazione con il compagno di allora.

Ha deciso di pubblicare tutto sui social, come suo solito. L’influencer è seguita da 5 milioni di persone e le piace mostrare la sua quotidianità. Ultimamente è molto stanca e infatti ha annunciato: “Senza dormire da due giorni perché organizzo un matrimonio e mi è rimasto solo un giorno per rendere le cose perfette. Sì, sto organizzando il matrimonio di mia sorella perché, lo sapete, amo fare queste cose. Ma so’ distrutta. Stavolta ho esagerato con i ritmi”.

Negli ultimi anni, da quando è uscita da ”Uomini e Donne”, Giulia De Lellis ha avuto un buon successo sui social, diventando una web influencer abbastanza popolare. L’evento del matrimonio di sua sorella, dunque, sarà lussuoso e sfarzoso.

E’ stata fatta di sera una serenata e un addio al nubilato, tutto documentato dalla stessa Giulia De Lellis sui social. Si trovavano in un vero e proprio paradiso terrestre, in un luogo con piscine e spazi verdi sulla Via Cassia, in provincia di Viterbo.

Le sue parole inerenti al matrimonio della sorella sono state: “Ma domani ti sposi sul serio? Io già piango, è stato bellissimo, tutto nostro, tutto per lei” . Queste parole sono state scritte precisamente il 27 Agosto. Il matrimonio formale in comune è avvenuto precisamente il 23 agosto, mentre la festa vera e propria è avvenuta ieri, 28 agosto. Per vedere la foto di addio al nubilato della sorella clicca qui.