Giulia De Lellis approda nel grande schermo: piovono le critiche

È finita nuovamente al centro delle critiche Giulia De Lellis, recentemente protagonista della cronaca rosa. A dare vita alle polemiche, questa volta è l’annuncio del nuovo progetto dell’influencer: approda nel grande schermo.

L’ANNUNCIO – In questi giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato ai suoi tanti follower su Instagram il suo debutto nelle sale cinematografiche. Tramite un simpatico video pubblicato sui social, la ragazza ha fatto così sapere la sua nuova avventura al cinema.

Nel breve filmato incriminato, si vede la De Lellis telefonare ai suoi parenti per annunciare la lieta e inaspettata notizia: “Mami faccio il film”, “Nonna hai capito che faccio il film”, “Zia mi hanno presa!”. Una rivelazione che ha sicuramente stupito il popolo del web, ma già annunciata da qualche tempo dalla stessa influencer pomeziana quando, più volte, aveva parlato di un “nuovo progetto top secret”.

POLEMICHE SUI SOCIAL – Come riportato da Anticipazionitv, non sono però mancate le critiche come si può leggere sotto il suo post su Instagram. Proprio sul noto social, infatti, l’ex protagonista di UeD ha voluto pubblicare un post per l’occasione, in cui saltano all’occhio vari commenti negativi. C’è infatti chi le ha scritto “Ma come si fa a fare un film, se non si sa nemmeno parlare?” oppure “Anni e anni di università, quando bastava soltanto andare a Uomini e Donne”.

Stando quindi a quanto emerso dalle polemiche che nelle ultime ore hanno investito Giulia De Lellis, quest’ultima sarebbe stata presa nel cast di Genitori contro influencer per via della sua popolarità. Come risponderà la ragazza a queste critiche?