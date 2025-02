Giulia De Lellis, aria di crisi tra lei e Tony Effe? Le ultime indiscrezioni

Da quanto emerso negli ultimi giorni, non procederebbe a gonfie vele la storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Stando a quanto scoperto da Alberto Dandolo, infatti, tra il rapper romano e l’influencer ci sarebbe aria di crisi.

CRISI TRA I DUE – “La relazione è spesso attraversata da marette e incomprensioni”, scrive Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, rivelando che la coppia sta affrontando un momento di tensione che potrebbe segnare la fine della loro storia. Questi problemi sarebbero legati principalmente a due fattori: la gelosia reciproca e il desiderio di maternità di Giulia, che non trova un riscontro positivo da parte di Tony Effe.

Secondo quanto riportato da Dandolo, la gelosia tra i due sarebbe emersa già nelle fasi iniziali della loro relazione, con entrambi che, a quanto pare, non sarebbero riusciti a gestire in modo sereno questo aspetto del loro rapporto.

Ma a preoccupare maggiormente il giornalista è la questione della maternità. Giulia De Lellis, infatti, ha più volte espresso il suo forte desiderio di diventare madre, ma questa aspirazione sembra essere lontana dalle intenzioni del rapper romano. “Il crescente desiderio di maternità di Giulia non è corrisposto dal trasgressivo cantante romano”, scrive Dandolo, insinuando che questo contrasto su un tema così importante stia minando la stabilità della coppia.

In un’intervista recente, Giulia aveva dichiarato: “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così”. Ma sembra che Tony Effe, per ora, non sia pronto a fare il grande passo verso la paternità, creando così una frattura che non sarebbe facile da sanare.

La crisi tra Tony e Giulia, dunque, non sarebbe solo il risultato di incomprensioni quotidiane, ma di una divergenza profonda su temi che riguardano il futuro e le priorità della vita. Dandolo non esclude che questa situazione possa portare alla fine della relazione, come confermerebbero anche alcune voci di corridoio. Secondo il giornalista, il clima di “frequenti alti e bassi” dovuto alla gelosia e alle divergenze su un tema così delicato, avrebbe ormai messo a rischio la serenità della coppia.

In aggiunta, voci provenienti da fonti anonime parlano di una possibile rottura imminente. Sebbene i diretti interessati non abbiano confermato né smentito le indiscrezioni, il fatto che le foto di coppia su Instagram siano diventate meno frequenti negli ultimi giorni alimenta ulteriormente il sospetto che tra i due non vada tutto per il meglio.