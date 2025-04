Giulia De Lellis è incinta. La notizia, che circolava da qualche settimana tra rumor e indizi social, trova conferma grazie a un servizio esclusivo del settimanale “Chi”, che ha immortalato l’influencer con un accenno di pancino durante un momento di relax insieme a Tony Effe, suo attuale compagno. Le immagini, scattate tra i giardini della lussuosa Villa d’Este, sul Lago di Como, parlano chiaro: Giulia e Tony aspettano un figlio.

La coppia ha scelto di trascorrere la Pasqua lontano dai riflettori, in un’atmosfera intima e romantica, concedendosi qualche giorno di tranquillità. Mentre il rapper si rilassava con una partita a golf, Giulia si dedicava a scattare qualche selfie, mostrando con orgoglio le prime rotondità della gravidanza. Le foto hanno immediatamente acceso i riflettori e i social, con fan e curiosi pronti a commentare la notizia.

Giulia, però, ha voluto mettere subito in chiaro il suo punto di vista. A chi ha esagerato con supposizioni e commenti fuori luogo, ha risposto senza mezzi termini, invitando tutti a concentrarsi su altro, come ad esempio sul suo outfit floreale indossato in occasione di un evento mondano. Con il suo solito stile diretto e schietto, ha cercato di spostare l’attenzione su qualcosa di più leggero, senza confermare esplicitamente la gravidanza, ma nemmeno smentendo.

Tony Effe, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma le immagini sembrano parlare da sole. Intanto, il destino sembra giocare un curioso scherzo: anche Andrea Damante, ex storico di Giulia, è in attesa del suo primo figlio insieme all’attrice Elisa Visari. Due strade che si sono separate ormai da tempo, ma che, sorprendentemente, si trovano ora a percorrere un’esperienza simile, seppur da lontano.

Una nuova fase della vita si apre per Giulia De Lellis, che da regina dei social si prepara ora a diventare mamma.