Giulia De Lellis, attimi di preoccupazione per Tommy: “Lo spavento è stato allucinante”

Sembra proprio che il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia avvenuto con il botto. La coppia, infatti, dopo esser tornata insieme e aver, di conseguenza, fatto impazzire il gossip, ha deciso di fare il gran passo: il matrimonio. Aspettando di arrivare all’altare, i due hanno deciso di allargare la famiglia, adottando Tommy. Da come raccontato su Instagram da Giulia, il cucciolo le ha fatto vivere attimi di paura.

COSA È SUCCESSO? – La De Lellis non ha mai fatto mistero di volere dei figli e pare che con il cucciolo Spitz di Pomerania sia un’ottima mamma. Da poche settimane è entrato nella vita dell’ex corteggiatrice, ma sembra che i due siano divenuti inseparabili. Ultimamente, però, la ragazza ha rivelato di aver attraversato giorni di preoccupazione per Tommy.

A raccontarlo è Giulia stessa, condividendo anche questo momento con i suoi tanti follower. Stando a quanto raccontato dall’influencer, il cane ha iniziato ad accusare problemi di respirazione che lo hanno portato ad avere una tosse strana. Il malessere del cucciolo, però, ha interessato anche l’intestino, preoccupando maggiormente la sua padrona.

“Lo spavento è stato allucinante” –Le condizioni di Tommy hanno allarmato Giulia che si è subito messa in moto. La ragazza ha infatti rivelato di essere stata da ben 3 veterinari diversi, riuscendo finalmente a trovare quello giusto.

“Per fortuna sono ansiosa e ipocondriaca e abbiamo preso tutto in tempo”, ha ammesso l’ex corteggiatrice. L’influencer ha poi continuato la sua spiegazione, rivelando cosa ha avuto il piccolo Tommy: “ha un piccolo problema respiratorio e uno intestinale“ . Sebbene non sia il suo primo cane, Giulia De Lellis ha spiegato che lo Spitz di Pomerania è una razza molto delicata ed è per questo che, come dice lei: “Lo spavento è stato allucinante”.