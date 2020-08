Giulia De Lellis, attimi di spavento: “Un dolore assurdo, stranissimo”

In questi giorni non si fa altro che parlare della nota influencer romana Giulia De Lellis. Già durante il lockdown, l’ex corteggiatrice era divenuta protagonista del gossip per il suo inaspettato ritorno di fiamma con Andrea Damante. Ora, a far parlare è la crisi che ha colpito la tanto amata coppia, confermata da entrambi. Dopo ciò che è avvenuto nelle scorse ore, non sembra un periodo fortunato per Giulia.

LO SPIACEVOLE IMPREVISTO – Come raccontato dall’influencer stessa nelle sue IG Stories, nelle scorse ore è stata vittima di uno spiacevole incidente. La ragazza ha raccontato di essere stata punta da un’ape, una cosa che mai le era accaduta prima e che le ha procurato un bello spavento, oltre che tanto dolore.

L’incidente è avvenuto proprio oggi, mandando all’aria il proposito di trascorrere una serena serata in compagnia dei suoi amici. L’insetto ha punto il bicipite dell’influencer, un dolore, a detta della De Lellis, “assurdo, stranissimo”.

L’ex tronista ha voluto rassicurare i suoi fan, spiegando di aver subito assunto il cortisone. “Sono stata due ore ad aspettare che mi succedesse chissà cosa con il cortisone in mano” , ha dichiarato, ammettendo successivamente di star bene. Fortunatamente, si è solo trattato di un terribile spavento.

LA STORIA CON ANDREA – Dopo i tanti rumors che li vedevano in crisi, i due hanno deciso di svelare la verità. Giulia De Lellis ha velatamente confermata la crisi, parlando di un periodo particolare tra lei e il dj veronese. Dopo l’ultimo avvistamento di Damante in un aeroporto, diretto a Roma, in molti hanno iniziato a pensare che tra i due potrebbe tornare il sereno.