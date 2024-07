Giulia De Lellis: avvistata in compagnia di Tony Effe dopo la smentita

Continua ad essere al centro del gossip il presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Sembrava che dopo la smentita dell’artista fosse stato messo un punto ai recenti rumors, ma l’ultima segnalazione ha nuovamente puntato l’attenzione su di lui e l’influencer di Pomezia.

DOPO LA SMENTITA NUOVI AVVISTAMENTI – Il tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, dopo che il settimanale Chi ha mostrato una paparazzata di Giulia e Tony a cena a Napoli. Successivamente i due sono stati visti insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a cui era presente anche Andrea Damante.

Sempre durante alle nozze, non è sfuggito il fatto che la De Lellis avesse indosso proprio la giacca del trapper. Ovviamente questi dettagli non hanno fatto altro che alimentare i rumors su un loro possibile flirt in corso.

Alle insistenti richieste di una possibile love-story con l’ex volto di UeD, l’ex membro della Dark Polo Gang ha deciso di intervenire. Come mostrato in un video pubblicato da Very Inutil People, una fan ha chiesto al ragazzo se fossero vere le ultime indiscrezioni su di lui e la De Lellis.

Nel video il trapper ha deciso di rassicurare le fan: “Tranquille ragazze è tutto fake, non vi preoccupate”. Come testo, a corredo del video, la frase scritta dalla fan: “Ragazze, me l’ha confermato, non sta con Giulia De Lellis”.

Poche ore dopo la smentita, sempre alla nota pagina Instagram di gossip è giunta una segnalazione che fornisce una versione completamente diversa. Stando a quanto rivelato da Very Inutil People, un utente avrebbe visto Giulia De Lellis e Tony a cena a Soho House di Roma.