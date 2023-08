Giulia De Lellis è tra le influencer italiane più seguite. Tutto è iniziato negli studi di Uomini e Donne e da quel momento per la giovane romana è partito un periodo che le ha permesso di realizzare molteplici sogni.

Quando scegli di fare un lavoro cosi esposto inevitabilmente paghi lo scotto della vita sempre in vetrina, quella fatta di gossip e paparazzi anche nei momenti più intimi e personali. Spesso ad ogni modo, è proprio scelta la condivisione mediatica rispetto ai propri problemi personali, in quanto è visto come un modo per poter incoraggiare e motivare le persone che si trovano nella stessa condizione.

Proprio alla luce di questo Giulia ha confessato di essere stata colpita da una patologia che le ha scombussolato la vita, considerando anche il suo essere ipocondriaca, di cosa si tratta?

Neuroma di Morton: sintomi e rimedi

Giulia ha raccontato di essere stata afflitta dalla sindrome di Morton. Ma che cosa si intende? Si tratta di una patologia molto diffusa che colpisce maggiormente le donne. Entrando nel dettaglio, il Neuroma è provocato da microtraumi cronici che infiammano i nervi digitali, maggiormente il terzo.