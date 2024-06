Giulia De Lellis: “Con quale ex tornerei? Con Andrea Damante”

Ancora una volta a finire nel mirino del gossip è Giulia De Lellis. Reduce dalla rottura con Giano Del Bufalo, l’influencer di Pomezia ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto impazzire il popolo della cronaca rosa.

“Con quale ex tornerei? Con Andrea Damante” – Ancor prima della fine della sua breve storia con l’antiquario, la De Lellis è stata ospite al podcast di Elena Gradella, The Roulette Talk. Se da una parte non c’è stata alcuna menzione su Giano, sull’altro Giulia ha tirato in mezzo Andrea Diamante.

Nel corso dell’intervista, infatti, la Grandella ha chiesto all’ex corteggiatrice con quale ex tornerebbe insieme se fosse costretta. Davanti a questa domanda, Giulia ha dato una risposta che ha mandato in tilt i fan dei Damellis che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Giulia De Lellis, infatti, ha ammesso che tornerebbe insieme ad Andrea:

“Se dovessi tornare per forza con qualche mio ex? Mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo. Sono indecisa fra due nomi, uno è un po’ più delicato. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui, ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando”.

Secondo una parte degli utenti, l’ex di cui non è stato fatto il nome sarebbe Carlo Beretta, con il quale ha rotto solo pochi mesi fa dopo 3 anni e mezzo di relazione. Stando ad alcune indiscrezioni, il motivo della rottura sarebbe stata la mamma di Carlo, per nulla d’accordo a questa storia d’amore del figlio con l’influencer. Queste, però, rimangono supposizioni.