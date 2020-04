Giulia De Lellis confessa di avere un profilo fake su Instagram: come lo utilizzerà?

Giulia De Lellis continua a far parlare di sè dopo il ritorno con Andrea Damante. Questa volta la motivazione è stata una confessione fatta sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato.

GIULIA DE LELLIS CONFESSA DI AVERE UN PROFILO FAKE – Una fan aveva scritto alla De Lellis di avere un profilo fake su Instagram con il quale poter controllare e spiare chi ‘odia’ senza mostrare il suo nome. Giulia De Lellis rispondendole ha confessato di averlo anche lei, ‘anzi tutti’, ha infine dichiarato.

GIULIA DE LELLIS TRASCORRE IL TEMPO A DARE CONSIGLI AI FAN – Giulia De Lellis, ma come molti altri personaggi noti, stanno trascorrendo il tempo della quarantena facendo dirette Instagram e avendo un rapporto diretto con i fan rispondendo alle loro domande. In questo modo gli daranno consigli e riusciranno anche a trascorrere il tempo in compagnia.

GIULIA DE LELLIS MOSTRA L’IMMAGINE CHE HA STUPITO I FAN – Giulia De Lellis ha poi mostrato una foto dove appare con un orecchio fasciato. Ma cosa le sarà accaduto? Nonostante molti fan le abbia chiesto cosa avesse avuto, per ora ha scelto di non rispondere. Chissà se la tanto attesa risposta prima o poi arriverà.

GIULIA DE LELLIS DA CONSIGLI SUI TRADIMENTI – Giulia De Lellis ha poi deciso di dare consigli a chi ha tradito. Ha consigliato di essere sempre sinceri e di ammettere il proprio sbaglio. In questo modo la persona tradita potrà scegliere il meglio per se stessa. Consigli che in questo momento sono apparsi un po’ strani detti proprio da lei.

GIULIA DE LELLIS: A COSA LE SERVIRà IL PROFILO FAKE? – In molti si sono chiesti a cosa le servisse un profilo fake. Alcuni hanno pensato lo avesse creato per spiare qualche ex. Anche se ora in campo amoroso la De Lellis, essendo tornata con Damante, sembra essere felice e appagata.