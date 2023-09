Giulia De Lellis, contro Fedez e Chiara Ferragni: caos sui social

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione dei social è stato il gesto che Giulia De Lellis ha compiuto contro Chiara Ferragni e Fedez. L’ex volto di UeD ha condiviso un post contro l’amata coppia social, per poi rimuoverla dopo poco. Nemmeno ai Ferragnez è sfuggito il gesto, finendo per smettere di seguirla su Instagram.

CONTRO I FERRAGNEZ – Nei giorni scorsi, come è noto da tempo, è andata in onda l’attesissima puntata speciale della seconda stagione di The Ferragnez che ha mostrato il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Nel corso della puntata l’imprenditrice si è messa a nudo, raccontando le sue fragilità e le sue preoccupazione riguardo all’importante esperienza che stata vivendo. Ovviamente si è parlato anche della nota lite tra l’influencer e il marito, accusato di non averla supportato e che, anzi, di averla oscurato.

Questa puntata ha diviso il popolo del web, finendo per essere aspramente criticata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista si è scagliata duramente contro la Ferragni, finendo per essere appoggiata, inaspettatamente, da Giulia De Lellis. L’influencer romana ha condiviso uno stralcio della recensione della Lucarelli:

““E a proposito di adulatori, non possiamo non citare l’altro assoluto protagonista della puntata, il marito di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato. Che nel sottopancia si definisce modestamente: “General manager Chiara Ferragni Brand & Tbs crew”. Che poi è anche quello che mentre Chiara Ferragni saliva sul palco ci faceva sapere che gli abiti “Col claim femminista” erano idee sue e ce li spiegava pure sulla sua pagina. Lui, non lei. Damato, come Fedez, ha la sindrome di Napoleone. Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra. E mentre con fare assertivo convince Chiara a indossare abiti brutti che però siano pregni di messaggi, contenuti e mitomania assortita (“Con questo vestito lancio messaggi alle donne di tutto il mondo”), indossa anche i panni del motivatore zuccheroso che a febbraio, in canotta, ripete senza sosta “Sei bellissima” “Sei a cavallo” “C’è un’energia pazzesca” in mezzo agli altri del team che le dedicano un applauso e un urletto qualsiasi cosa lei faccia, dal leggere la letterina dimostrando di conoscere tutte le lettere dell’alfabeto compresa la Y a tagliarsi i capelli (“dopo il taglio di capelli lei sarà più bella dentro”)”.

Al pezzetto di questa recensione, la De Lellis ha aggiunto: “Qui ho riso forte, sorry”. Ovviamente il gesto dell’ex corteggiatrice non è affatto passato inosservato, facendola finire al centro delle critiche. Nonostante la ragazza abbia cancellato l’IG Story incriminata, i tanti screen fatti dagli utenti sono iniziati a circolare. Non si è fatta attendere la reazione dei Ferragnez che hanno smesso di seguire Giulia su Instagram.