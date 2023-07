Giulia De Lellis, cosa sta accadendo con Andrea Damante? L’influencer fa chiarezza

Sebbene Giulia De Lellis e Andrea Damante non stiamo insieme da un paio d’anni, continuano ad essere nel mirino del gossip. Diversi fan dell’ex coppia continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma. A spezzare i cuori di questi fan, però, è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha deciso di chiarire la situazione.

L’INTERVENTO DELL’INFLUENCER – Nei giorni scorsi a far scoppiare il caos sui social è stata una segnalazione fatta sul web. Sia Andrea che Giulia sono a Mykonos e, molto probabilmente, hanno preso lo stesso volo. I due, inoltre, hanno creato nello stesso ristorante, ma, ovviamente, erano con altre persone. Damante era con Elisa Visari, con cui è legato sentimentalmente da qualche anno, mentre la De Lellis era con degli amici.

Sempre quella sera l’influencer ha postato diverse IG Stories che hanno fatto pensare fossero indirizzate all’ex fidanzato. A chiarire la situazione è stata proprio l’ex corteggiatrice, spazzando via i dubbi e le speranze dei fan.

Come riportato da Deianira Marzano in una sua storia di Instagram, Giulia De Lellis ha risposto su Telegram ad una fan. Stanca dei tanti rumors che vedono spesso un ritorno di fiamma con il di veronese, la ragazza ha deciso di chiarire una volta per tutte:

“Deia, ieri Giulia De Lellis nel suo gruppo Telegram ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: “Amo ma quali frecce? Secondo me dopo tre anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora questi mostri“. Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: “Ancora? Ma raga sono fatti accaduti sette anni fa…Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da tre anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone hahahah come fate a pensarlo?“.