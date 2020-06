Giulia De Lellis: la foto col nuovo costume da bagno e le critiche ricevute

Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé. Nelle ultime ore ha postato una foto che ha lasciato tutti i fan senza parole stupendoli. Ha mostrato il suo nuovo costume, o meglio quello che dovrebbe essere un nuovo modello di costume da bagno. Non sono mancate alcune critiche al riguardo e anche qualche constatazione. Scopriamo insieme tutto nel dettaglio.

GIULIA DE LELLIS: LA FOTO CON IL NUOVO COSTUME DA BAGNO – Giulia De Lellis ha postato una foto in cui si mostra in una perfetta forma fisica per la stagione imminente. E’ in costume da bagno, con uno sfondo quasi paradisiaco che ritrae delle piscine dal colore bianco. Il costume che ha mostrato nella foto sarebbe un nuovo modello da lei ideato da poco.

Qui di seguito vi mostriamo la foto di Giulia con il nuovo costume da bagno da lei ideato e creato da poco: un bikini leopardato.

GIULIA DE LELLIS E IL SUO NUOVO COSTUME DA BAGNO: UNA SEGNALAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA – Sulla pagina Instagram veryinutilpeople.it, qualche ora fa è arrivato un messaggio da un utente. Quest’ultimo ha fatto una segnalazione proprio sul nuovo costume da bagno di Giulia De Lellis.

Mostrando una foto del 2015 ha insinuato e quindi anche provato che quel costume non è stato affatto ideato ora, dunque nel 2020, ma esisteva già nel 2015 sponsorizzato da Tezenis. Ma sarà davvero così? Giulia De Lellis replicherà a quanto detto?

Intanto vi lasciamo qui la foto del messaggio arrivato a veryinutilpeople.it con la foto del costume leopardato che dovrebbe essere datato 2015: