Giulia De Lellis, crisi con Carlo Beretta? La risposta dell’influencer

La questione che sta inquietando i seguaci di Giulia De Lellis riguarda l’ipotetica fine della relazione con Carlo Beretta. L’influencer, attraverso il suo dominio su Instagram, non ha confermato né negato alcuna problematica o distacco, e lo stesso atteggiamento è stato mantenuto da Carlo, il quale utilizza i social meno frequentemente rispetto a Giulia. Intervistata da Tag24, l’influencer ha dato una risposta molto criptica su quanto sta accadendo nella sua vita privata.

De Lellis concentrata sul suo brand

Giulia, alla domanda sulla sua situazione sentimentale, non ha praticamente risposto sorvolando e continuando a parlare del suo lavoro. L’influencer, infatti, ha spiegato di essere molto impegnata in questo periodo, ammettendo di essere soddisfatta e serena: “Sono felice e serena, ma in questo momento mi sto concentrando sul mio brand”.

La De Lellis, dunque, ha affermato di essere felice ma è stata molto furba nel sorvolare la domanda. La giovane ha anche spiegato di avere molti progetti nel calderone e di voler mettere da parte la tv per un po’. Questo perché lei si sente un’imprenditrice e desidera fare questo nella sua vita.

La frecciatina a Carlo?

Giulia De Lellis ha di recente condiviso un post molto enigmatico sul suo profilo Instagram, che potrebbe alimentare ulteriori speculazioni riguardo a una presunta rottura con Carlo Beretta. Nel post, l’influencer ha pubblicato un video delle nuvole, accompagnato dalla canzone “Dancing On My Own” di Calum Scott, e ha scritto: “Ci vuole coraggio a buttarsi”. Questa storia ha suscitato interrogativi tra i suoi seguaci riguardo al suo significato e a cosa Giulia volesse trasmettere.

Molti interpretano questa storia come una possibile frecciatina rivolta al fidanzato (o ex?) Carlo Beretta, poiché la canzone “Dancing On My Own” parla di un amore non corrisposto. Tuttavia, non possiamo essere certi di ciò.