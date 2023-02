Giulia De Lellis, crisi con Carlo Beretta? La smentita ufficiale

Negli ultimi giorni si è iniziato a vociferare che tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta ci fosse aria di crisi. Dopo tante ipotesi dietro questo rumors, è arrivata la smentita ufficiale da parte dell’influencer.

LA SMENTITA UFFICIALE – Chiuso il capitolo “Andrea Damante”, la De Lellis ha ritrovato il sorriso al fianco di Carlo. Alcune voci, però, hanno iniziato a far intendere che la love-story tra la ragazza e il rampollo di casa Beretta fosse giunta al capolinea.

A far pensare ciò sono stati alcuni indizi trapelati dai social. The Pipol Gossip, infatti, ha fatto notare l’assenza di Giulia alla festa di compleanno della madre di Carlo. Inoltre, non le avrebbe fatto pubblicamente gli auguri di compleanno. In aggiunta, non è sfuggita l’IG Story dell’ex volto di UeD che ha fatto pensare a un possibile riferimento all’ex fidanzato.

Pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice nelle storie di Instagram ha condiviso il brano “Stay” di Rihanna e Mikki Ekko, con scritto “This song (questa canzone)”. La IG Story ha fatto impazzire i fan dei Damellis, dato che la canzone è stata utilizzata per l’ultima esterna tra Giulia e Damante a Uomini e Donne.

L’influencer, però, non solo ha voluto spegnere la speranza dei fan dell’ex coppia, ma anche mettere a tacere tutti i rumors. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Giulia De Lellis ha pubblicato una romantica foto che la ritrae insieme a Carlo. Tra i due, quindi, la storia procede a gonfie vele.