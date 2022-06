Giulia De Lellis, crisi con Carlo? Le indiscrezioni

Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno coppia fissa ormai da diverso tempo. I due sembrerebbero molto innamorati e uniti, ma in queste ore stanno circolando diverse voci circa una crisi. Vediamo di cosa si tratta.

Crisi in corso? Le segnalazioni

La giovane influencer aveva rassicurato i fan sulla sua relazione mostrandosi proprio con Carlo due giorni fa. Tuttavia, secondo Alessandro Rosica le cose non starebbero proprio così. Stando alle sue parole, i due starebbero attraversando un momento no: “Periodo di crisi accertato “da me” per “niente popo di meno che” Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta”.

“La prima crisi è purtroppo arrivata. Il tutto suona come una pausa di riflessione momentanea. Non ci resta che attendere news (per ora si escludono tradimenti e cose peggiori). Solo una crisi di passaggio. La coppia sarà abbastanza solida per tornare a sorridere?!” scrive sul suo profilo Instagram Rosica.

La smentita

Secondo Amedeo Venza, invece, tra i due non ci sarebbe nessuna crisi. L’esperto di gossip infatti ha spiegato di conoscere bene entrambi e sarebbe a conoscenza di un accordo preso da tempo sul non mostrarsi troppo spesso sui social. Insomma, una sorta di clausola sulla privacy, e va bene così.