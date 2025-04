Giulia De Lellis, crisi tra lei e Tony Effe? “Non sanno nulla di noi”

Tra le coppie vip più chiacchierate degli ultimi mesi, Giulia De Lellis e Tony Effe sono nuovamente al centro del gossip. Nei giorni scorsi si è iniziata a vociferare di una presunta crisi tra l’influencer e il trapper. A svelare come stanno realmente le cose è stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne.

ARIA DI CRISI? – Dopo la sua avventura al Festival di Sanremo, Tony ha deciso, assieme a Giulia, di concedersi una romantica e lussuosa vacanza alle Maldive. I due, dopo essere usciti allo scoperto la scorsa estate, sono stati spesso nel mirino della cronaca rosa.

Da quanto emerso nei giorni scorsi, tra i due ci sarebbero stati dei momenti di tensione durante questo viaggio. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo nell’ultimo numero di Oggi, amici della coppia avrebbero parlato di un rapporto altalenante. Davanti a queste ultime indiscrezioni, alcuni fan hanno sono intervenuti sotto ai post dell’influencer di Pomezia chiedendole se fosse vero.

“Io non capisco ancora se state insieme o no. Oggi è uscita un’altra notizia ancora da parte di amici cari, beato chi ci capisce con voi”, ha così commentato una fan sotto a un post della De Lellis. Questa volta Giulia ha deciso di intervenire, smentendo definitivamente queste ultime voci di corridoio:

“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita. Godendomi lo spettacolo a volte divertente, altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana.

Ps: Se i nostri amici raccontassero in fatti nostri, non sarebbero davvero nostri amici. Non farti confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone”.