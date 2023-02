Giulia De Lellis, criticata per la sua altezza: la replica dell’influencer

Ancora una volta Giulia De Lellis si è trovata a dover fare i conti con i suoi haters e con le loro offese. Davanti all’ennesima critica, in questo caso rivolta alla sua altezza, l’influencer ha dato una saggia e schietta risposta.

“Mi sento alta dentro” – Sempre molto attiva sui social, Giulia ha deciso di condividere con i fan la sua avventura nella settimana della moda a Milano. La ragazza, infatti, attraverso le storie di Instagram ha esibito i vari look indossati per la Fashion Week. A scatenare la reazione dei cosiddetti leoni da tastiera è stato un outfit in particolare, come mostrato anche dall’influencer.

In occasione della sfilata di Alberta Ferretti, l’ex volto di Uomini e Donne ha esibito un look total black. La ragazza ha indossato dolcevita nero, maxi blazer sempre dello stesso colore e pantaloni a zampa, impreziositi da pietre preziose e di piume. Davanti a questo outfit, c’è chi l’ha voluta duramente e inutilmente criticare.

La De Lellis ha voluto pubblicare il commento di un hater che le ha scritto: “Sei alta un metro e un ca**o ma ndo vai co sto pantalone”. Davanti a questo attacco sulla sua altezza, Giulia De Lellis non è rimasta certamente zitta e ha deciso di replicare:

“Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo. Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto. Io mi sento alta dentro”.