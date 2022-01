Giulia De Lellis, critiche per alcuni scatti pubblicati il giorno del suo compleanno

Giulia De Lellis, nota influencer italiana, ha festeggiato i suoi 26 anni in isolamento con il Covid-19. La ragazza fortunatamente sta bene e ha scoperto di aver contratto il virus quasi per caso, in occasione di un viaggio. Per questo motivo, la giovane ha trascorso un compleanno diverso che però ha attratto numerose critiche, vediamo cosa è successo.

Positività a sorpresa

Giorni fa, l’influencer spiegò su Instagram di essere davvero spaventata e demotivata poiché come un fulmine a ciel sereno ha scoperto di aver contratto il Covid-19. La giovane si è sempre tenuta in costante controllo effettuando tamponi rapidi, ma in occasione di un viaggio ha preferito fare un molecolare. Il risultato l’ha lasciata senza parole poiché è risultata positiva, evidentemente con una carica virale più bassa del solito tanto da non essere rilevata da altri tamponi.

Giulia tiene costantemente i suoi follower aggiornati con la situazione ma pare che a livello fisico stia molto bene. Purtroppo il virus però gioca un brutto scherzo a livello psicologico perché ti costringe ad isolarti in casa senza vedere nessuno. In occasione del suo compleanno, i suoi 26 anni, l’influencer si è concessa una festicciola molto diversa dagli standard.

Scatti e critiche per i 26 anni

La giovane ha pubblicato sui social alcune foto con dolci e cibi gustosi per festeggiare rigorosamente da sola il suo compleanno. Tuttavia, la bella influencer romana ha deciso di condividere con i follower anche degli scatti molto provocanti in cui appare nuda e con sole le mani a coprire le parti intime; il tutto accompagnato da una lunga didascalia.

Tanti i like alla foto di persone dello spettacolo e del web come Gianmarco Valenza, Ludovica Valli, Ivana Mrazova, Paola Turani. Tuttavia non sono di certo mancate le critiche di chi l’ha accusata di aver pubblicato queste foto solo per avere qualche like in più. Al momento l’influencer non ha risposto a queste provocazioni.