Giulia De Lellis: critiche per una pelliccia indossata, lei cancella il post

Giulia De Lellis è stata nuovamente criticata nelle ultime ore. La ragazza era già stata accusata da alcuni suoi seguaci per essere partita per la Svizzera in occasione del Capodanno.

A criticarla, infatti, sono stati soprattutto gli italiani che stanno vivendo le forti restrizioni imposte dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante le giustificazioni che la web influencer ha dato, gli italiano non hanno smesso di accusarla.

LE CRITICHE PER UNA FOTO POSTATA: LA DE LELLIS INDOSSA UNA PELLICCIA VERA? – Questa volta le critiche sono state mosse da una foto che la ragazza ha postato sul suo profilo di Instagram. Nel post Giulia appare vestita di bianco, sulla neve. Indossa inoltre una pelliccia, forse di volpe, e tiene al guinzaglio il suo cagnolino. I commenti, non sono stati per niente positivi.

Molti hanno infatti criticato il fatto che indossasse una pelliccia vera e avesse poi al guinzaglio un cagnolino, definendola per questo incoerente. ”Dovresti dare l’esempio, peccato!”, ha scritto qualcuno, ”Se facessero la pelliccia con il tuo cane ti farebbe piacere?”, ha scritto un altro utente. E ancora: ”Si ma la pelliccia, e dici di voler bene agli animali”.

GIULIA DE LELLIS CANCELLA IL POST – La De Lellis ha così scelto di cancellare il post, viste le eccessive critiche ricevute. Questa sembrerebbe una vittoria per i cosiddetti animalisti, eppure non è finita qui. Giulia ha comunque postato una foto con il suo fidanzato Carlo in cui indossa nuovamente una pelliccia, molto probabilmente di ermellino. Cosa ne pensate? La foto in questione è stata riportata da veryinutilpeople.it, per vederla cliccate qui.