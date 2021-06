Giulia De Lellis, da Love Island al capitolo Andrea: “Gli sarò sempre legata”

Il 7 giugno è andato in onda il primo programma che ha visto Giulia De Lellis nei panni di conduttrice. Si tratta di Love Island, il dating show trasmesso su Discovery+.

Fresca di un debutto che si è rivelato un vero e proprio successo, la De Lellis ha deciso di raccontarsi Fanpage. Tra i tanti temi trattati, ovviamente, non è mancato quello su Andrea Damante.

DALLA CONDUZIONE AL CAPITOLO DAMANTE – A dispetto delle iniziali critiche nate alla notizia di questa nuova esperienza, la De Lellis ha sorpreso tutti. Sono stati tanti i complimenti sulle sue doti da conduttrice televisiva.

Riguardo a Love Island, le è stato chiesto se per caso non possa esser un tentativo di un’allieva che vuole superare la maestra, ossia Maria De Filippi con Temptation Island. A questo domanda, la ragazza ha prontamente replicato: “A parte che non sfiderei mai Maria ma andiamo in onda in periodi diversi, c’è prima Love Island e poi Temptation. E poi sono due format diversi. Di simile c’è solo il nome”.

Sempre riguardo al nuovo dating show, la De Lellis ha ammesso di averci messo lo zampino riguardo la scelta dei concorrenti. Sebbene non abbia mai avuto modo di conoscere i protagonisti del programma, ha rivelato di aver voluto selezionare persone che non avevano mai avuto esperienze televisive prima di Temptation Island. Questo per scongiurare il rischio di qualche concorrente che partecipa solo per visibilità.

È innegabile che Love Island non è il primo successo di Giulia. Infatti, ogni suo progetto lavorativo si rivela una vera e propria bomba. Ma qual è il segreto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? “Non penso di avere qualcosa in più Semplicemente, il mio modo di comunicare e la mia empatia mi rendono diversa, così come il fatto di essere sempre rimasta me stessa. Ma non credo di avere una caratteristica in più rispetto alle altre”, ha spiegato.

Davanti a così tanti progetti lavorativi, ai numeri sui social è sul piccolo schermo, in molti si domandano a quanto ammonta il guadagno della ragazza. A questa domanda, la 25enne ha ironicamente risposto: “Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito (ride, ndr)”.

Sebbene attualmente nel cuore di Giulia De Lellis ci sia solo Carlo Beretta, la ragazza ha ammesso di non aver alcun rancore per Andrea Damante, il suo ex. Sull’ex tronista, con cui ha avuto una lunga e turbolente love-story, l’influencer ha ammesso: “Gli sarò sempre legata. Con lui sono cresciuta tanto dal punto di vista umano”.