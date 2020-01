Giulia De Lellis disperata sui social: ‘mi hanno derubata’

Secondo quanto dichiarato da ‘Il Vicolo Delle News’, Giulia De Lellis, in vista del nuovo anno ha avuto una bella batosta! Pare che le sia successo qualcosa di abbastanza grave tale da non poterle più permettere una normale comunicazione con i fan tramite social. Ecco cos’è accaduto.

GIULIA DE LELLIS: LO SFOGO SUI SOCIAL- Giulia De Lellis nelle ultime ore si è sfogata sui social in quanto pare che sia stata derubata in casa. La ragazza si è mostrata molto provata non solo per aver perso alcune delle cose alle quali teneva molto ma anche perchè la cosa è successa proprio all’inizio dell’anno. Un brutto momento dunque per la ragazza che è stata costretta a vivere questo triste momento proprio in giornate che dovrebbero essere festive. Lo sfogo è avvenuto, come dicevamo, tramite un video fatto nelle Instagram Stories. La De Lellis ha dichiarato: ”me l’hanno fatta veramente grossa, mi hanno fatto male”.

GIULIA DE LELLIS: CAMBIERà IL SUO RAPPORTO CON I FOLLOWERS?- Come sapete Giulia è molto attiva sui social, specialmente su Instagram. Viene infatti valutata come una delle ultime influencer. è proprio tramite i social che la ragazza comunica con i suoi fan e followers praticamente in modo quotidiano. Pare che dopo questo furto che ha subito sarà costretta a cambiare il suo modo di rapportarsi con i fan. Ancora non si hanno notizie certe sul come avverrà il tutto. Non ci resta che attendere altre sue notizie per scoprirlo. Per ora tutto tace.