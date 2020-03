Giulia De Lellis: durante la diretta Instagram chiama Damante

Una delle protagoniste indiscusse dei recenti gossip è sicuramente Giulia De Lellis, nota soprattutto per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. L’influencer è finita al centro dei rumors dopo la sua rottura/crisi con Andrea Iannone. Sebbene la ragazza non abbia forniti i motivi di questa decisione, sono in tanti a credere che dietro ci sia Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia.

LA DIRETTA INSTAGRAM – Oramai è diventato un appuntamento fisso per i tanti follower, per questo Giulia ha deciso di scegliere un tema per le sue dirette Instagram. Durante questa diretta, l’influecer ha deciso di far partecipare qualche sua fan o amico. Non sono mancati, ovviamente, i messaggi riguardo Andrea Damante. L’ex tronista finito al centro dell’attenzione dopo la crisi/rottura dell’influencer. Sono tanti, infatti, i fan della coppia che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.

“Va bene, la faccio questa chiamata” – Viste le varie chiamate che l’influencer ha fatto durante la diretta, in molti hanno iniziato a chiederle di chiamare Andrea. Sebbene Giulia all’inizio abbia cercato di ignorare quei messaggi, alla fine, ha ceduto. Poco prima di concludere la diretta, la ragazza ha esordito: “Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata”. Non è ancora sicuro, però, se la De Lellis abbia effettivamente cercato di chiamare Damante o no. L’unica cosa certa è che non ha partecipato.

IL SORRISO DI GIULIA – La ragazza si è messa a cercare l’ex fidanzato così da farlo partecipare alla diretta: “Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde”. Ai fan non è affatto sfuggito il sorriso dell’ex corteggiatrice, lo stesso che aveva anche l’ultima volta che ha parlato di Andrea. Sembra, però, che la ragazza non sia riuscita a trovarlo: “Scherzi a parte. No vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace”.

“Mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia” – Nonostante la diretta dell’ex coppia non sia avvenuta, la De Lellis si è comunque mostrata in agitazione. “Sto morendo di caldo”, così ha rivelato mentre la sua amica Alessandra, quarantena a Roma con lei, è scoppiata a ridere, facendole notare l’agitazione durante la chiamata. “Sì, devo dire che mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia”, ha ammesso. Subito dopo, però, Giulia De Lellis ha spiegato che stava scherzando: “Sto scherzando, vi prendo un po’ in giro perché so che voi vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questa cosa, perché mi fate morire dal ridere”.