Giulia De Lellis e Andrea Damante: crisi scoppiata per i rumors?

Si continua a parlare di una presunta crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis anche se per ora non sembra essere nulla di certo. C’è chi ha addirittura ipotizzato che potesse essere tutta una farsa.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS IN CRISI? – Si era precedentemente parlato di una crisi tra Giulia e Andrea, ma la stessa De Lellis aveva smentito la questione ammettendo di aver avuto un periodo ‘no’ ma che la cosa era finita lì. Non sappiamo i motivi del brutto periodo che Giulia ha vissuto col suo Damante ma dalle sue parole sembrava che le cose stessero andando bene e che i rumors erano stati chiariti.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: INTERVIENE DEIANIRA MARZANO – Le voci sui due fidanzati non sono di certo diminuite dopo la smentita della De Lellis ( ricordiamo che è intervenuto anche Damante che si è trovato d’accordo con quanto detto dalla fidanzata). Adriana Volpe ne ha parlato nel suo programma su canale 8 ed è intervenuta nel dibattito anche Deianira Marzano.

La Marzano ha dichiarato ai suoi seguaci di aver parlato con una persona del mondo dello spettacolo che le avrebbe confermato la crisi dei due. Un gesto inaspettato però ha fatto cambiare di nuovo rotta.

IL GESTO INASPETTATO DI DAMANTE – Andrea ha pubblicato un post nel quale si vede chiaramente un anello che sembra essere proprio il simbolo del loro amore. A questo punto è sorto un dubbio a Deianira come a tutti i fan: se i due stanno bene insieme come mai non hanno nuovamente smentito una volta per tutte le voci? Stando a quanto riporta la Marzano secondo il suo parere i due starebbero ”sguazzando” nei gossip per fare un po’ di rumors lasciando che parlino di loro. Intanto per vedere la foto del post di Damante col commento di Deianira clicca qui.