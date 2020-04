Il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sta facendo impazzire letteralmente i loro fan. Era da un po’ di tempo che i loro followers aspettavano di rivederli insieme. Il loro momento è finalmente arrivato e i due si sono raccontati insieme a ‘Verissimo’.

RITORNA VERISSIMO IN UNA VERSIONE DIVERSA – Anche ‘Verissimo’ è ritornato in onda per il suo appuntamento del Sabato pomeriggio su canale 5. Questa volta il ritorno è avvenuto con una versione molto diversa rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere nel corso degli anni. Hanno, infatti, deciso di mandare in onda alcuni video di personaggi noti nei quali raccontano come stanno trascorrendo la loro quarantena.

GIULIA DE LELLIS E ANDRA DAMANTE: OSPITI A ‘VERISSIMO’ – Fra i video di tanti personaggi noti è stato mostrato sia quello di Giulia De Lellis che di Andrea Damante. I due hanno raccontato come stanno trascorrendo la quarantena. In particolare la De Lellis ha dichiarato di essere ‘in dolce compagnia’: si riferisce alla compagnia di Damante?

GIULIA DE LELLIS RACCONTA LA SUA QUARANTENA – La De Lellis ha raccontato dunque come sta trascorrendo questi giorni in casa. “Ciao Silvia vi parlo dal terrazzino della casa dei miei genitori a Roma, è qui che sto passando la mia quarantena con la mia famiglia“. “Nonostante il periodo sto cercando di vedere il bello nel brutto, cerco di vedere gli aspetti positivi, mi sto prendendo un sacco di tempo per me, per gli allenamenti, per cucinare, ma soprattutto mi sto godendo la quotidianità con la mia famiglia che era un qualcosa che per via degli impegni lavorativi e la distanza avevo un po’ perso“.

GIULIA DE LELLIS: LA DISTANZA DAI SOCIAL – L’influencer ha poi continuato dichiarando che avrebbe preso una pausa anche dai social e che questo potrebbe continuare anche dopo la quarantena. “Mi sono presa un periodo di distanza dai social, un detox che mi sta facendo molto bene, sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte“.

ANDREA DAMANTE RACCONTA LA SUA QUARANTENA – Damante invece ha dichiarato: “Sono qui a Roma in piacevolissima compagnia, quindi stiamo perlomeno affrontando questa quarantena in casa nel migliore dei modi“. E ancora:“Erano anni che giravo, ero sempre su un aereo, fermarmi non è stato facile, ora dopo un mese c’ho fatto l’abitudine, ho trovato una routine per poter far scorrere la giornata e approfondire cose lavorative. Cercate di trovare il proprio centro. Speriamo che questo 2020 passi in frettissima”.