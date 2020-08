Giulia De Lellis e Andrea Damante: nessun ritorno di fiamma

Non c’è stato nessun ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due avevano deciso di riprendere la loro storia durante il lockdown, ma la cosa non è durata molto. Da poco hanno infatti scelto di allontanarsi (quasi) definitivamente.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE NON SONO TORNATI INSIEME – Negli ultimi giorni era circolata la notizia circa un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. In realtà è stata lei stessa a smentire la notizia durante una Ig story.

Ha anche rassicurato i fan di non essersi molto collegata sui social perché sta vivendo un periodo molto particolare, ma che al tempo stesso la famiglia la sta aiutando e le sta molto vicino.

“Non è un periodo wow, non ve lo nascondo – ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram –. Quando avete questi periodi ‘no’ state con la vostra famiglia. È la soluzione a tutto”.

Ha poi rassicurato i fan circa il suo stato di salute: “Sto benissimo. Non sono in fin di vita perché sto in Sardegna o perché sono assente”.

La De Lellis, per timore di contrarre il Coronavirus ha scelto di tornare prima dalla vacanza che stava trascorrendo in Sardegna. Attualmente si trova a Roma insieme alla famiglia, ma Damante ha preso un volo diretto proprio in questa città, come mai? Vorrà riconquistarla? Non ci resta che attendere per scoprirlo.