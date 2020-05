Giulia De Lellis e Andrea Damante: primi battibecchi social

Con il loro ritorno di fiamma, hanno lasciato tutti i social senza parola. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati protagonisti indiscussi del gossip di questi ultimi tempi. Sembra, però, che stiano iniziando i primi battibecchi e uno di questi è perfino finito sui social.

I PRIMI BATTIBECCHI – Sebbene siano da poco tornati nuovamente insieme, pare siano iniziati le prime discussioni. I due, infatti, hanno finalmente deciso di condividere i loro momenti di coppia sui social e, si sa, non è sempre tutto rose e fiori. A testimonianza di ciò è un breve video che Andrea Damante ha condiviso nelle sue IG Stories.

LE IG STORIES – In una delle storie condivise dal dj veronese, si vede Giulia De Lellis incartare un mazzo di carte. Di sottofondo, si sente il ragazzo che, bonariamente, la prende in giro per il suo modo di giocare a burraco. A seguire, però, si vede come tra la coppia sia tornato subito il sereno. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA STORIA DI DAMANTE.

IL RITORNO DI FIAMMA – Nonostante si fossero sempre mostrati innamoratissimi e uniti, la coppia De Lellis e Iannone è giunta al capolinea. All’annuncio dell’influencer, il web è impazzito, tentando di trovare il motivo dietro questa decisione. Da quel momento iniziano a spuntare i primi dettagli, i primi indizi che portavano verso un’unica direzione: Andrea Damante. Infatti, fin da subito si è pensato che dietro questa rottura ci fosse il tanto agognato ritorno di fiamma che in molti attendevano.

LA CONFERMA – Dopo aver annunciato la fine della sua storia con il pilota di MotoGP, la ragazza ha raccontato di essere tornata a Pomezia, la sua città natale. Proprio lì, fin da subito, si è pensato che avesse iniziato a convivere con l’ex tronista. Dopo varie indiscrezioni, avvistamenti con tanto di foto a testimoniare il loro ritorno di fiamma, è arrivata la conferma. Nelle Instagram Stories, Andrea ha deciso di condividere varie storie mentre si allenava e, in alcune di esse, c’era anche la De Lellis.