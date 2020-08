Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Parla Deianira Marzano

Stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che Andrea Damante e Giulia De Lellis starebbero attraversando una nuova crisi. Le motivazioni sarebbero ancora dubbie. A lanciare la notizia è stato il portale veryinutilpeople.it, ma ci sono state anche delle smentite, scopriamone insieme di più.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SI SONO LASCIATI? LE PRESUNTE PROVE – A far sospettare di una presunta crisi sarebbero alcuni indizi notati sui profili Instagram. Innanzitutto pare che non si stiano vedendo molto, come dimostra la mancanza di foto da parte dei due insieme. Inoltre Giulia De Lellis non è più molto attiva sui social. veryinutilpeople.it ha fatto notare il fatto che Giulia e la suocera non starebbero andando, tra le altre cose, molto d’accordo. Potrebbe essere motivo di crisi?

Certo a queste prove ci sarebbero anche delle valide risposte che smonterebbero questa teoria. Per esempio è molto probabile che i due non si stiano vedendo per mere esigenze lavorative. Pare che Giulia sia sparita dai social, inoltre, perché il suo cagnolino Tommaso le ha divorato il caricabatterie. Per quanto riguarda la questione della suocera si vocifera addirittura che Giulia avrebbe dovuto accompagnare Damante ad un matrimonio ma che per non vedere la madre di lui abbia scelto di restare a casa. Ma sarà effettivamente così?

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS SEPARATI? PARLA DEIANIRA MARZANO – A dare la risposta definitiva, o quasi, è ancora una volta la web influencer Deianira Marzano che in alcune storie sul suo profilo di Instagram ha mostrato la verità. Damante avrebbe prontamente smentito la notizia tramite un’intervista per la rivista di Alfonso Signorini ‘Chi’.

‘Sono tutte cavolate’ avrebbe dichiarato Andrea nell’intervista per la celebre rivista. Ha così smentito con una semplice frase tutti i rumors del momento lasciando intendere che tra lui e Giulia procede tutto a gonfie vele come sempre. Deianira ha, dal canto suo, dichiarato ‘Immagino che li rivedremo presto insieme allora’. Intanto ecco la foto della storia di Deianira Marzano: