Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano? Ecco l’abitazione nella quale vivranno

E’ una delle coppie più amate del web quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo una serie di alti e bassi i due sono tornati insieme definitivamente e pare addirittura che siano pronti al grande passo: il matrimonio.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SI SPOSANO? – A comunicarlo è stato il giornale ‘Chi’ che ha affermato con certezza che i due sono i procinto di sposarsi. Lui le ha fatto già la proposta alla quale lei ha anche già risposto di si. Pare che non ci sia stato ancora un anello, chissà se Damante lo prenderà a breve. Insomma tutti i fan stanno impazzendo in attesa dell’annuncio ufficiale dei due.

GIULIA DE LELLIS E ANDRA DAMANTE: DOVE ANDRANNO DOPO IL MATRIMONIO – Durante la quarantena i due hanno convissuto insieme a Pomezia, poi si sono separati per un breve periodo di tempo, lui era tornato a Milano e lei era rimasta a Pomezia con la famiglia. Dopo solo qualche giorno lei ha raggiunto Andrea a Milano e adesso stanno convivendo nell’appartamento di lui.

Per loro la città Lombarda è una novità, o meglio per Giulia, poichè i due avevano già convissuto prima della rottura a Verona. Secondo alcune indiscrezioni dopo il matrimonio Giulia e Andrea continuerebbero a convivere proprio a Milano, forse nello stesso appartamento di ora. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DELLA CASA.

I due hanno sempre espresso il desiderio di creare una famiglia e pare che in parte lo abbiano anche coronato: hanno adottato un cagnolino di nome Tommaso e i fan sono letteralmente impazziti commentando il video postato da Giulia.

La casa di Andrea è molto spaziosa e luminosa, presenta delle grandi finestre dalle quali si scorge tutta la bella Milano, e da alcune foto pubblicate dallo stesso Damante, notiamo che da un lato si trova l’angolo lavanderia nel quale si trova la sua domestica Idra, nel lato sinistro si scorge un angolo relax con divanetti e piante, tra cui Adam, una pianta che ha ben 134 anni e che rischiava di morire in seguito all’assenza di Damante per la quarantena a casa di Giulia.

Insomma Giulia e Andrea potrebbero davvero star bene ed essere felici nell’appartamento di lui, non ci resta che attendere le loro dichiarazioni per confermare l’ufficialità della notizia, non sappiamo neanche la data dell’evento in quanto non è stato ancora comunicato nulla. I fan sono in attesa e non vedono l’ora di scoprirlo.