Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Interviene Lidia Vella: ”Toglierò il segui”

Continuano a circolare le voci di un presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le voci circolano in merito ad alcuni indizi che Giulia ‘lascia’ sul suo profilo social. Innanzitutto non ha più fatto riferimento alcuno a Iannone e non spiega le motivazioni di un’eventuale ‘crisi’. Inoltre qualche giorno fa si è mostrata su Instagram indossando una felpa proprio di Andrea Damante. Il post è stato poi successivamente cancellato.

IL RITORNO DI GIULIA E ANDREA: DIVISIONI TRA I FAN – Se molti fan della coppia Damellis non vedevano l’ora di assistere ad un’eventuale ritorno di fiamma dei due, non sono mancate le critiche di altri. Coloro che ci speravano hanno dichiarato di essere felici e tutt’ora sono convinti che i due si stiano di nuovo frequentando. Gli altri invece criticano la ragazza per aver prima scritto un libro ( Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza), nel quale non solo screditava il suo ex, ma lo accusava anche di averla tradita. Molti hanno trovato incoerenza in un atteggiamento del genere.

IL RITORNO DEI DAMELLIS: LA CRITICA DI LIDIA VELLA – Ad intervenire nel dibattito, dalla parte di chi critica e non ‘accetta’ un eventuale ritorno di fiamma dei Damellis, c’è Lidia Vella. Ricordiamo che quest’ultima ha partecipato al Grande Fratello, trasmissione nella quale si riconciliò col suo ex Alessandro Calabrese, dopo che egli aveva intrapreso una relazione con la futura vincitrice di quell’anno, Federica Lepanto. Lidia Vella ha giudicato il comportamento di Giulia De Lellis ‘diseducativo’ e ‘sbagliato’. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato durante un’intervista rilasciata in radio.

LIDIA VELLA: LE PAROLE RILASCIATE DURANTE L’INTERVISTA IN RADIO – A ‘Non succederà più’, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, Lidia Velli ha dichiarato: “Non me l’aspettavo un ritorno del genere. Se così dovesse essere toglierò subito il “segui” su Instagram a Giulia. Per carità, nella vita ognuno può fare quello che vuole, ma sinceramente tornare indietro in una relazione che ti ha portato sofferenza e tradimento… Non è bello come esempio, considerato che è seguita da molte ragazze. Ho iniziato a seguirla quando si è lasciata con Andrea Damante, quindi se torneranno insieme toglierò il mio segui”.

LIDIA VELLA E I MESSAGGI ‘SUBLIMINALI’ DI GIULIA DE LELLIS – Lidia Vella ha inoltre sostenuto che Giulia sa bene cosa pubblica sui social. Essendo un’influencer molto seguita sapeva che pubblicando e poi dopo poco cancellando la foto con la felpa di Andrea Damante avrebbe mandato un messaggio ‘subliminale’ ai suoi followers, facendo così “impazzire” il gossip. “Non sono cose fatte a caso e per sbaglio. Giulia sa benissimo di avere fan che controllano ogni sua minima mossa. Questi sono messaggi subliminali”. Ha dichiarato infine la Vella.

GIULIA DE LELLIS E ANDRA DAMANTE: NESSUNA SMENTITA – La Vella ha infine fatto notare come Giulia De Lellis, e nemmeno Damante, non abbia smentito per niente tutto questo vociferare su un loro presunto ritorno insieme. Ha dichiarato: “Questa cosa che non smentiscono è chiara: sono tornati insieme. Se io non sto con il mio ex la smentisco subito”. E voi siete d’accordo con Lidia? I due replicheranno prima o poi su quanto ha detto la Vella?