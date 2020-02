Giulia De Lellis e Andrea Iannone: è crisi? A parlare è Luca Onestini

Dagospia ha riportato dopo Spy una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ma sarà davvero così? Pare che a complicare ancora di più le cose sia stata una situazione spiacevole in campo sportivo di Iannone stesso.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: È CRISI? – Ecco quanto riporta Dagospia: “Iannone, da tempo, vive un periodo di difficoltà a causa dell’accusa relativa all’uso di sostanze dopanti. Il pilota, che durante il processo ha visto fra le prove contro di lui alcune immagini di Instagram che documentano il suo cambiamento fisico (gli viene imputato di aver assunto uno steroide caro ai culturisti), ha fatto calare il silenzio. La penultima foto di Iannone postata da Giulia risale al 1° gennaio, mentre la loro ultima uscita pubblica (con tanto di scatto pubblicato il 20 gennaio) risale allo scorso 15 gennaio, giorno del compleanno della De Lellis, quando il pilota ha organizzato una festa a sorpresa alla fidanzata. […]

Anche quella sera si è respirata un’aria durissima, perché a fine serata, mentre fuori c’era il codazzo di paparazzi, Iannone non ha retto la pressione e per poco non c’è scappata la rissa. Solo i familiari di Giulia hanno trattenuto il nervosismo di Andrea, pronto a esplodere insieme con quello del padre della ragazza.Da quel momento è calato il silenzio. Iannone, forse, sta preparando il suo futuro in caso di squalifica e ha scelto di postare foto mentre corre sui kart, oltre a ringraziare il suo team di Moto Gp, Aprilia, per il supporto. Giulia, invece, ha partecipato a una marea di sfilate durante la Fashion Week, ma senza nessun cavaliere accanto. O meglio, un cavaliere è apparso e si chiama Andrea Damante.”

LE PAROLE DI LUCA ONESTINI – Luca Onestini ha dichiarato di essere stato vicino alla coppia e ha negato tutto quanto è stato detto. Dunque a chi credere? Voi cosa ne pensate?