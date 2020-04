Giulia De Lellis e Andrea Iannone: i tentativi di lui per riconquistarla

Continua il gossip intorno alla coppia che ormai si è sfasciata definitivamente: Giulia De Lellis e Andrea Iannone. A fare dichiarazioni inaspettate questa volta è proprio il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, vi riporteremo quanto è stato detto su alcuni presunti tentativi di riavvicinamento da parte di Iannone, non andati però, a quanto pare, a buon fine.

GIULIA DE LELLIS: LA ROTTURA CON IANNONE – Come vi abbiamo precedentemente accennato la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra essersi definitivamente chiusa. In precedenza si era parlato di alcuni tradimenti da parte di lui, poi smentiti. Inoltre si era vociferato che la separazione fosse avvenuta per volere di Giulia a causa della notizia del doping. In realtà non ne siamo sicuri ma pare che la realtà sia ben altra.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: IL RITORNO – Il ritorno dei Damellis, così veniva chiamata in passato la celebre coppia, sembra essere finalmente realtà per tutti i fan della coppia. Secondo le ipotesi di alcuni, Giulia avrebbe mollato Iannone proprio per un ritorno di fiamma con Damante. Sono spuntate, infatti, sui social delle foto nelle quali i due sembravano essere nella stessa casa insieme. Starebbero passando, dunque, una quarantena di convivenza vera e propria.

LE FOTO DI ‘CHI’ DI GIULIA DE LELLIS CON ANDREA DAMANTE – Sono spuntate poi delle foto sul settimanale ‘Chi’ nelle quali venivano mostrati Giulia De Lellis e Andrea Damante uscire dalla stessa auto e indirizzarsi presso la stessa abitazione, dunque tutto torna e sembrerebbe essere confermato anche il ritorno di fiamma tra i due.

LE PAROLE DI ‘CHI’ E I TENTATIVI VANI DI RIAVVICINAMENTO DA PARTE DI IANNONE – Secondo il settimanale ‘Chi’, Andrea Iannone, dopo aver organizzato una belle festa di compleanno per la sua Giulia, avrebbe deciso, in seguito a problematiche di coppia, di riavvicinarsi a lei, ma invano. Ecco quanto riporta il giornale: “Il pilota non demorde e, poco prima della quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia; è tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita”.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: PERCHE’ NON ESCONO ALLO SCOPERTO? – Resta comunque un mistero il fatto che nonostante fossero uscite foto e varie prove, i due ragazzi, Andrea e Giulia, non ammettono o comunque non escono ancora allo scoperto. Cosa staranno aspettando? Staranno aspettando di far circolare le voci per il gossip? O temono di essere giudicati? Non possiamo saperlo per ora, certo è che prima o poi avremo una loro dichiarazione.