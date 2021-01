Giulia De Lellis e il Capodanno in Svizzera: ”Sono entrata con tutti i permessi”

Giulia De Lellis, dopo le critiche ricevute per aver parlato del regalo ‘da fare alle donne’, è finita nuovamente nel mirino dell gossip. La ragazza ha infatti scelto di trascorrere il Capodanno fuori dall’Italia.

LE PAROLE DI GIULIA DE LELLIS – La De Lellis è stata molto attaccata e per questo ha scelto di dare delle spiegazioni, ha infatti dichiarato: “Sono entrata in Svizzera con tutti i permessi del caso perché si può venire, presentando tampone all’entrata e all’uscita. Con una serie di controlli qui si può stare. Ho chiamato semplicemente la dogana e ho chiesto info”.

Il decreto di Conte infatti è molto chiaro: in Italia le regioni sono chiuse e non ci si può spostare, ma se si deve andare all’estero si può fare, anche se al ritorno è prevista una quarantena di 15 giorni.

LE CRITICHE A GIULIA DE LELLIS – Inoltre la De Lellis è stata attaccata perché sulla neve non ha indossato la mascherina. Lei però ha ancora una volta risposto giustificandosi e dicendo che sulla neve, all’aperto se si mantiene la giusta distanza non c’è bisogno di usare la mascherina. Un discorso diverso vale per quanto riguarda i luoghi chiusi.

LE RISPOSTE DI GIULIA DE LELLIS E IL CONFRONTO CON CHIARA FERRAGNI – “Anche qui i ristoranti sono chiusi ma non sarei andata a prescindere. Da quando sono piccola preferisco trascorrere il Capodanno in casa”, ha infine confessato. Qualcuno ha anche fatto il paragone con la moglie di Fedez, Chiara Ferragni che ha invece scelto di ‘dare il buon esempio’. La coppia infatti è rimasta a casa in famiglia a festeggiare il Natale e in seguito anche il Capodanno.

Secondo molti, inoltre, Giulia De Lellis avrebbe dato ‘il cattivo esempio’, festeggiando fuori dall’Italia in un momento così delicato e particolare per tutti gli italiani a causa dell’emergenza da Coronavirus, e voi cosa ne pensate?