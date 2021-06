Giulia De Lellis e ”Love Island”, il pubblico la critica: ”Non paragonarti a Maria De Filippi

Dopo la conduzione di ”Love Island”, Giulia De Lellis non ha certo avuto vita facile. Per delle sue parole, dette durante un’intervista rilasciata, la ragazza è stata duramente accusata dagli utenti del web.

LE DICHIARAZIONI DI GIULIA DE LELLIS, IL PARAGONE CON LA DE FILIPPI CHE IL PUBBLICO NON ACCETTA – Durante l’intervista con il settimanale ”Mio”, Giulia De Lellis, ha fatto delle dichiarazioni che hanno scatenato il caos, ha infatti detto, riferendosi chiaramente a Maria De Filippi:

”Per me è un riferimento, un esempio, forse l’esempio assoluto di conduttrice. Vorrei essere come lei: obiettiva, controllata, calma e con la sua proprietà comunicativa. Con le persone che fanno parte dei suoi programmi crea sempre un gran bel rapporto” .

Dopo aver letto ciò, il popolo del web non ha potuto criticare tali affermazioni. Sono stati molti, infatti, che hanno sentito la necessità di esprimere il loro disappunto. Un confronto, insomma, che stando a molti utenti del web, non reggerebbe assolutamente.

Alcuni hanno dichiarato che Maria è una donna istruita e una professionista con 30 anni di esperienza. Insomma è tutt’altro livello, screditando di sana pianta la De Lellis. Insomma la web influencer è stata da molti bocciata per il suo ruolo di conduttrice, anzi, molti hanno iniziato a giudicarla ancor prima che il programma andasse in onda solo per le dichiarazioni fatte. Per vedere il post su Twitter clicca qui.