Giulia De Lellis: ennesima gaffe social

Nell’ultimo periodo Giulia De Lellis è finita spesso al centro dell’attenzione social, ricevendo parecchie critiche per via di alcuni suoi comportamenti. Questa volta non è sfuggito all’occhio attento dei fan l’ennesimo strafalcioni dell’ex corteggiatrice.

UNA ‘I’ DI TROPPO – Visto il periodo natalizio, caratterizzato dalla caccia al regalo perfetto, le influencer sono sempre più intente a sponsorizzare i tanti brand noti sui social. Non è mancata ovviamente la De Lellis che si è cimentata nel consigliare quali regali fare, tenendo conto dei costi e dei destinatari. Proprio durante questa carrellata di IG Stories, Giulia è incappata nell’ennesimo strafalcione.

Non è sfuggito agli utenti del web l’errore grammaticale compiuto dalla ragazza. In una storia di Instagram in cui Giulia consiglia cosa regalare e non ad una donna, è presente un grave errore. Sul breve filmato, la ragazza ha voluto aggiungere una breve descrizione:

“Se invece la vostra compagnia o vostra moglie ha fatto la brava e merita un super regalone…”.

Oltre al grave messaggio sessista presente nel video, non sfugge la ‘i’ di troppo. Anziché scrivere “compagna”, l’influencer ha scritto “compagnia”. Giulia De Lellis non è per nulla estranea a simili strafalcioni, come risponderà questa volta?