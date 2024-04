Giulia De Lellis fa chiarezza sul suo rapporto con Damante e parla del caso di Chiara Ferragni

Recenti dichiarazioni di Giulia De Lellis hanno chiarito lo stato attuale del suo rapporto con Andrea Damante. Durante il suo intervento nel nuovo podcast di Giulia Salemi, Non solo per moda, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito voci su una possibile riunione con Damante.

Nessun ritorno di fiamma con il deejay

“Damellis back? No”, ha dichiarato senza mezzi termini. Ha aggiunto di avere una persona importante nella sua vita, con cui ci sarà sempre un legame, pur avendo vissuto momenti travagliati e divertenti insieme. Riguardo al suo libro Le corna stanno bene su tutto, ha spiegato che non è stato un atto di vendetta, ma un modo per esprimere sé stessa e ottenere sollievo.

La De Lellis ha confessato di essere un “disastro in amore”, attribuendo questa caratteristica alla sua propensione per il cambiamento e la ricerca di esperienze nuove. Nonostante le recenti voci su un presunto flirt con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, Giulia ha ribadito di essere single, non avendo ancora trovato quella persona per cui vale la pena fare delle rinunce.

Spazio anche al pandoro gate

L’influencer ha parlato anche dell’indagine che ha coinvolto Chiara Ferragni: “Non posso sapere la gestione del suo lavoro. Non posso sapere la gestione delle sue cose. L’unica cosa che posso dire è che quando si arriva così in alto e si ha tanto successo, come si gestiscono in maniera incredibile campagne straordinarie allo stesso modo bisogna gestire anche le situazioni un po’ complicate.

Lì c’è stata secondo me una gestione un po’ confusionaria, altrimenti non se ne parlerebbe ancora e così tanto. Parlando del mio caso, e io sono una che commette molti errori, posso dirti che per tutto quello che riguarda me e la mia persona non esce qualcosa se io non l’ho approvata, se non l’ho letta e autorizzata.

Se questa cosa abbia aumentato di più l’odio verso la nostra categoria? Un po’ inevitabilmente sì. Tante persone hanno frainteso. Io però ho sempre fatto le cose in maniera cristallina e pulita, non mi preoccupo perché le persone non si possono prendere in giro”.