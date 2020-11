Giulia De Lellis, fan preoccupati per l’influencer: “Cerco di non cadere nella meteoropatia”

Nelle ultime settimane Giulia De Lellis è spesso finita al centro dell’attenzione del gossip. A far parlare è la nuova storia nata con Carlo Gussalli Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della famosissima azienda di produzione di armi. La nuova coppia ha fatto molto discutere, vista anche l’amicizia che legava il rampollo di casa Beretta ad Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer.

Nonostante l’acceso confronto/scontro social con il dj veronese dopo le dichiarazioni di quest’ultimo a Verissimo, la storia tra Carlo e Giulia va a gonfie vele. A preoccupare i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stato l’ultimo post che la ragazza ha pubblicato recentemente su Instagram.

“Cerco di non cadere nella meteoropatia” – A far preoccupare i tanti follower della De Lellis è un post condiviso sull’account social, in cui Giulia ha voluto spiegare cosa le sta accadendo in questo periodo:

“Buongiorno Anche se a Roma il tempo non è dei migliori, cerco di non cadere nella meteoropatia che ogni tanto mi attacca! Impegnata a fare di meglio”.

La meteoropatia è un disturbo che colpisce molte persone, portandole a manifestare disturbi fisici e psichici in seguito a cambiamenti meteorologici. Fortunatamente non si tratta di un disturbo grave, ma è alquanto fastidioso per chi ne soffre. Non sono ovviamente mancati i tanti commenti d’affetto da parte dei fan.