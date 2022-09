Giulia De Lellis, fan preoccupati per una stories pubblicata su Instagram

Giulia De Lellis è da poco tornata dal Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfoggiato degli abiti molto alla moda e che hanno fatto impazzire il web. Tuttavia, la bella influencer ha destato un po’ di preoccupazione nei fan nelle ultime ore, vediamo cosa è successo.

Preoccupazione per l’influencer: cosa è successo?

La giovane qualche ora fa ha pubblicato una stories che ha fatto insospettire e preoccupare i fan che la seguono da tempo. Un cuore spezzato, lo sfondo di un aereo e la frase allegata: “Buongiorno Milano, buongiorno a tutti, mi dispiace tantissimo ma purtroppo non riuscirò a essere presente al tempo delle donne questa mattina per motivi personali, Grazie!”.

Questa frase ha creato molti sospetti tra i follower dell’influencer romana: cosa sarà successo di così improvviso? In tanti hanno iniziato a sospettare di un lutto ma Giulia non ha confermato o smentito la cosa. O magari la ragazza non si è sentita molto bene tanto da dover disdire l’appuntamento all’ultimo minuto. Insomma, al momento non si hanno notizie sulla questione.

Ieri sera Giulia è tornata sui social per augurare un buon inizio scolastico alle sue nipotine e per pubblicare uno scatto inerente al Festival del Cinema di Venezia. “Forza e coraggio genitori” ha commentato Giulia sui social allegando una foto della nipote.