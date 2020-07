Giulia De Lellis, febbre molto alta: “Ho fatto il tampone”

Giorni delicati per l'influencer, la quale ha rivelato di essersi sottoposta al tampone per il coronavirus.

Non sono giorni felici per Giulia De Lellis, nota influencer italiana lanciata dal programma Uomini e Donne. La ragazza più volte ha dichiarato di essere ipocondriaca, ovvero la paura di contrarre malattie, e in queste ore è tornata sull’argomento a causa di un piccolo incidente.

FEBBRE ALTA PER LA DE LELLIS – In questi giorni, Giulia De Lellis ha avuto la febbre molto alta e ha pensato di aver contratto il Coronavirus, virus pandemico che ha causato molti decessi in tutto il mondo. Dato il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l’influencer ha deciso di sottoporsi al tampone.

Dopo le dovute visite mediche, Giulia De Lellis ha tranquillizzato i follower svelando di avere solo l’influenza e non il Covid-19. Infatti ha poi aggiunto che la febbre sta scendendo dopo il forte picco. I medici hanno quindi rasserenato la fidanzata di Andrea Damante e l’hanno esortata a continuare a procedere con i suoi impegni.

“Ragazzi, anche se i miei capelli dicono tutt’altro, sto molto meglio. La febbre si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid e volevo avvertirvi così state più tranquilli visto che vi siete preoccupati tantissimo. Ho fatto tutti i tamponi, sapete che sono ipocondriaca, non ho il Coronavirus, state tranquilli. Ho solo le placche e i miei soliti problemi alla gola, faccio fatica a deglutire. Devo rimettermi in sesto perché ho tante cose da fare” ha detto su Instagram l’influencer.