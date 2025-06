Giulia De Lellis, supera Chiara Ferragni con la sua strategia di marketing

Giulia De Lellis è tra le influencers più seguite d’Italia. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha saputo sfruttare l’enorme potenziale del mondo social. Ad oggi, i suoi numeri sono tali da raggiungere quelli di Chiara Ferragni.

Mentre la nota blogger milanese, dopo lo scandalo del “Pandoro Gate”, sta percorrendo una strada in discesa, la De Lellis è all’apice dalla sua carriera. Chiara, infatti, non sta attraversando affatto un bel periodo. La sua azienda “Fenice Retail” è stata chiusa ed è in liquidazione. Inoltre, ormai, è evidente che non riesca a proporre nulla di innovativo e creativo, tale da smuovere le acque.

Giulia, invece, sta sfruttando una strategia di marketing, da far invidia a chiunque del settore. L’ex coinquilina del “Grande Fratello” ha invitato quattro sue amiche, nonché influencers da migliaia di followers, a trascorrere una piccola vacanza in una location da sogno. Tutto è stato curato nei minimi dettagli. La De Lellis, infatti, ha fornito alle ragazze anche gli abiti da indossare in questi giorni.

Ma non solo. Le protagoniste hanno ricevuto infiniti prodotti del brand di make-up dell’imprenditrice romana. L’intero pernottamento è stato pubblicato sulle pagine social delle compagne di viaggio. Tra le quattro presenti, le più famose sono Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti.

Dov’è la genialità di tutto ciò? La De Lellis ha organizzato questi giorni di pausa e di relax, pubblicizzando la location. Si presuppone, dunque, che non abbia pagato l’alloggio. I vestiti che appaiono nelle stories sono di famosi brand, che Giulia da tempo sponsorizza. Pertanto, ne avrà tratto benefici economici. Ed, infine, ha sfruttato l’occasione per pubblicizzare anche il suo marchio di cosmetici.