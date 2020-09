Giulia De Lellis, Festival del cinema di Venezia: arrivano le critiche sul look

È finita nuovamente al centro dell’attenzione social Giulia De Lellis, una delle influencer più discusse del momento. A saltare all’occhio attento dei social è la scelta del colore del vestito indossato in occasione della 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia.

“Un look firmato coerenza” – Attraverso le IG Stories, la pagina Instagram Veryinutilpeople ha voluto far notare un piccolo dettaglio riguardante la De Lellis: la scelta del colore. Quella dell’influencer è stata una scelta fatta all’ultimo minuto, ma che ha fatto subito discutere.

Dopo il rientro dalla vacanza in Sardegna, l’ex corteggiatrice ha deciso di sottoporsi ai due tamponi. Nell’attesa del risultato del secondo, la 24enne aveva chiesto ai fan quale colore avrebbe dovuto indossare a Venezia, nel caso avesse preso parte al Festival. Come ha fatto notare la nota pagina Instagram, alla risposta “Bianco”, l’influencer aveva replicato: “Adorerei…Piangerò e mi sentirò sposina in un attimo! (Motivo per il quale eviterò)”. La risposta data dalla De Lellis era stata abbastanza chiara, tanto che tutti credevano che la scelta sarebbe ricaduta su un altro colore.

La ragazza, però, ha voluto stupire i follower, presentandosi alla Mostra di Venezia con un look total white. Subito è arrivato il commento ironico di Veryinutilepeople, che nel collage che vede protagonista la De Lellis al Festival e la risposta data in precedenza riguardo la scelta di un outfit bianco, ha scritto: “GDL stupenda a Venezia con un look firmato coerenza”.

TRAGUARDO PER LA DE LELLIS – Poche ore fa, Giulia De Lellis ha voluto condivider con i fan un altro traguardo: 4,9 milioni di follower. In una storia su Instagram, la ragazza si è mostrata con un vaporoso minidress bianco tutto volant, intenta a salire le scale. Sul breve filmato, campeggia la scritta: “Arrivata a Venezia con una bellissima notizia: 4,9 milioni di followers”.