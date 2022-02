Giulia De Lellis, finita in ospedale: il racconto dell’influencer

A un mese dall’inizio del 2022, Giulia De Lellis continua ad avere dei problemi di salute. Come annunciato da lei stessa qualche settimana fa, l’influencer è risultata positiva al Covid poco prima del suo compleanno. Fortunatamente l’ex volto di Uomini e Donne si è negatività, accusando sintomi lievi.

Nonostante non sia più positiva al virus, quest’ultimo ha lasciato degli strascichi nell’ex corteggiatrice. Proprio per questo la De Lellis si è trovata costretta a recarsi in ospedale.

“Mi riprendo e torno” – Da sempre molto attiva sui social, Giulia non manca di aggiornare i follower su quanto le accade durante la giornata. A preoccupare i fan è stata quindi l’assenza della ragazza per tutta la giornata di ieri. A spiegare i motivi di ciò è stata proprio la De Lellis, rivelando di essere stata in ospedale.

In tarda serata l’influencer è tornata sui social, raccontando in una IG Story cosa le è accaduto. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha infatti spiegato che:

“Finalmente sto molto meglio. Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata dopo il Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata e stanca”.

Nonostante non sia ancora del tutto in forma, Giulia De Lellis ha voluto tranquillizzare i fan. La ragazza sta quindi bene, ha solo bisogno di riposare e riprendersi del tutto. Oltre alla vicinanza della sua famiglia, del fidanzato Carlo Beretta e dei suoi affetti, i follower dell’influencer non mancheranno di dimostrarle il loro affetto attraverso i social.