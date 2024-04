Giulia De Lellis, flirt in corso con il fratello di Diana Del Bufalo? Gli indizi sui social

A distanza di settimane dalla conferma della rottura con Carlo Beretta, Giulia De Lellis avrebbe già voltato pagina. Da quanto emerso sui social, infatti, sembra che l’influencer romana abbia un flirt in corso con Giano Del Bufalo.

NUOVO FLIRT? – Come rivelato proprio dalla nota influencer, la sua storia d’amore con Carlo Beretta è giunta al capolinea. La ragazza, però, non è voluta scendere nei dettagli sulla rottura, non rivelando i motivi dietro questa decisione. Sembrerebbe, però, che Giulia De Lellis abbia deciso voltare definitivamente pagina.

Stando ad alcuni indizi sui social, l’influencer avrebbe intrapreso una nuova frequentazione con Giano, fratello di Diana Del Bufalo, nota attrice ed ex allieva di Amici. Al popolo del web, infatti, non sono affatto sfuggiti i like che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il ragazzo si sono scambiati negli ultimi tempi.

Ad accendere il gossip, però, sono state le ultime IG Stories condivise dai due diretti interessati. Nei giorni scorsi, infatti, Giano ha voluto condividere nelle sue storie di Instagram uno scatto che mostra la De Lellis intenta a guidare. Ovviamente la foto ha fatto scoppiare il caos, facendo diventare virale il rumor.

Sebbene sia l’ex volto di UeD e Giano non abbiano smentito o confermato il recente gossip, Giulia continua a lanciare presunti indizi sui social. Nella giornata di ieri, infatti, l’influencer ha condiviso una IG Story che ha fatto subito pensare che fosse a pranzo proprio con il Del Bufalo. Nello specifico, la ragazza ha mostrato la foto di un piatto di asparagi, accompagnata da un’ironica frase: “Giano, 8 anni”.