Giulia De Lellis, frecciatina a Carlo Beretta? “Ballo da sola”

La domanda che sta preoccupando i fan di Giulia De Lellis riguarda la presunta rottura con Carlo Beretta. L’influencer, tramite il suo regno su Instagram, non ha confermato né smentito alcuna crisi o separazione, e lo stesso vale per Carlo, che utilizza meno frequentemente i social rispetto a Giulia. Tuttavia, recentemente, Giulia ha condiviso una storia sui social che sembra contenere una frecciatina, e molti si sono chiesti se fosse rivolta proprio a Carlo.

La frecciatina di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha recentemente condiviso una storia piuttosto enigmatica sul suo profilo Instagram, che potrebbe alimentare ulteriori speculazioni riguardo a una presunta separazione da Carlo Beretta. Nella storia, l’influencer ha pubblicato un video delle nuvole, accompagnato dalla canzone “Dancing On My Own” del cantante britannico Calum Scott, seguita dalla frase: “Ci vuole coraggio a buttarsi”. Questo post ha sollevato domande tra i suoi follower riguardo al suo significato e a cosa Giulia stesse volendo comunicare.

Molti interpretano questa storia come una possibile frecciatina rivolta al fidanzato (o ex?) Carlo Beretta, poiché la canzone “Dancing On My Own” parla di un amore non corrisposto. Tuttavia, non possiamo essere certi di ciò.

Un’indiscrezione lanciata da Whoopsee.it sostiene che Giulia e Carlo potrebbero essersi separati a causa di divergenze riguardo al desiderio di matrimonio da parte di lei e a una presunta riluttanza da parte di lui, con la famiglia Beretta che non sarebbe stata favorevole alla relazione del figlio con l’influencer. Questo potrebbe spiegare il riferimento al “coraggio di buttarsi” menzionato da Giulia e la presunta mancanza di iniziativa da parte di Carlo.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta erano una coppia consolidata da ben quattro anni, e il primo segnale di allarme per i fan è stato il fatto che Giulia non condivideva più foto e video insieme a lui sui social media. La coppia sembrava molto affiatata, tanto che avevano appena terminato il trasloco nella loro nuova casa a Milano. Nonostante nessuno dei due abbia confermato la rottura, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Giulia e Carlo avevano progetti di vita molto diversi, il che potrebbe aver contribuito alla presunta separazione.