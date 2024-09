Giulia De Lellis, frecciatina a Chiara Ferragni? “La legge non ammette ignoranza”

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è stata Giulia De Lellis. Questa volta, però, a far discutere non è stata la vita sentimentale dell’influencer, ma alcune sue dichiarazioni. Sembrerebbe, infatti, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni.

“La legge non ammette ignoranza” – La De Lellis è stata ospite a Il tempo delle donne, una rassegna organizzata da Il Corriere della Sera ed incentrato sull’universo femminile. Nel corso dell’evento, l’influencer ha parlato anche del suo lavoro sui social e delle “regole£ che ogni influencer dovrebbe seguire.

La ragazza non ha fatto mistero che la sua carriera sui social è nata per caso, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Successivamente è arrivata anche la sua avventura al Grande Fratello Vip, arrivando, ad oggi, a contare più di 5 milioni di seguaci su Instagram.

Nel parlare del mondo del web e del suo lavoro come influencer, sembrerebbe che Giulia De Lellis avrebbe lanciato una clamorosa stoccata alla Ferragni. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha così dichiarato:

“Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna seguire le regole […] Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza. Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no”.