Giulia De Lellis, furiosa sui social: ripescato un vecchio video

A tornare per l’ennesima volta al centro dell’attenzione è Giulia De Lellis. Sommersa dalle critiche per via di un suo vecchio video che nelle ultime ore è divenuto virale. Cosa è accaduto?

DE LELLIS FURIOSA SUI SOCIAL – Su TikTok, uno dei social più in voga dell’ultimo periodo, è divenuto virale un vecchio video di Giulia. Si tratta di un’intervista rilasciata poco tempo dopo il successo di Uomini e Donne.

Il breve filmato, condiviso anche da Veryinutilpeople.it, mostra l’ex corteggiatrice, ospite di Barbara D’Urso. La ragazza si era trovata a discutere sulla bellezza dei corpi curvy. Davanti alle foto di bellissime e famose modelle curvy, la ragazza dichiarò: “Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è quattro delle mie”.

Divenuto virale, il frammento dell’intervista ha scatenato non poche polemiche. Come mostrato anche nelle sue IG Stories, Giulia ha ricevuto non poche critiche. Davanti a questi messaggi, l’influencer si è detta dispiaciuta dalle sue stesse parole.

“Sono cambiate molte cose da quel giorno, io per prima”, ha così scritto la ragazza sullo screenshot che mostra una conversazione avuta con una sua follower. Giulia De Lellis non si è voluta dilungare ulteriormente, dimostrando però di essere cresciuta, cambiata. Il video riportato da VeryInutilPeople è disponibile qui.